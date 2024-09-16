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Боррель допустил пересмотр отношений Евросоюза с Россией

Боррель: в будущем ЕС может пересмотреть отношения с Россией

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Mohamed Azakir/Reuters

В отдаленном будущем изменения в отношениях между Россией и Евросоюзом возможны. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова приводит портал Euractiv.

«В отдаленном будущем, в послевоенной обстановке, могут произойти некоторые изменения (в отношениях Москвы и Брюсселя. – Прим. ред.)», — подчеркнул он.

Глава европейской дипломатии также отметил, что, по его мнению, в ближайшее время не предвидится разрешения конфликта на Украине.

До этого Боррель сообщал, что отказ ряда стран разрешить Киеву наносить удары европейским оружием вглубь территории России подрывает доверие к поддержке ЕС.

Он заявил, что члены ЕС взяли на себя обязательство сделать все, чтобы помочь Киеву обороняться, а это предполагает возможность эффективно реагировать на нападение и наносить удары по источнику опасности — «бить лучников, а не только стрелы».

Ранее в МИД РФ окрестили Борреля «глашатаем войны».

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