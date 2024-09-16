Нетаньяху после второго покушения на Трампа призвал его не полагаться на удачу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что был шокирован вторым покушением на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа, и отметил, что последнему стоит перестать полагаться на удачу. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

«Сара и я были шокированы второй попыткой покушения на президента Трампа и испытали облегчение, когда услышали, что она тоже была неудачной. Но мы не должны полагаться на удачу», — считает глава израильского правительства.

Он также передал Трампу и его жене наилучшие пожелания и выразил надежду, что в Штатах предпримут меры, чтобы защитить кандидата от Республиканской партии.

15 сентября во Флориде в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился кандидат в президенты США. Некий мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали.

Американские СМИ сообщают, что стрелявшим был 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп сделал заявление после покушения.