Трамп сделал заявление после покушения

Экс-президент США и кандидат на пост президента от республиканцев Дональд Трамп после покушения на него во Флориде сообщил, что никогда не сдастся. Слова Трампа приводит газета Hill.

«Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся. Я всегда буду любить вас за поддержку», — отметил он.

Как сообщает издание, представитель Секретной службы Энтони Гульельми заявил, что его агентство сотрудничает с офисом шерифа округа Палм-Бич во Флориде в расследовании «инцидента, связанного с защитой личности бывшего президента Дональда Трампа».

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пошутил, что из-за стрельбы не закончил партию в гольф.