Глава МИД Северной Кореи отправилась с визитом в РФ

Глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи отправилась с официальным визитом в РФ, она примет участие в Евразийском женском форуме, а также Женском форуме БРИКС. Об этом говорится в Telegram-канале посольства РФ в КНДР.

Как следует из сообщения, 16 сентября глава внешнеполитического ведомства отправится во Владивосток.

«Руководитель внешнеполитического ведомства Народной республики далее отправится в Санкт-Петербург, где 18-20 сентября примет участие в Четвертом Евразийском женском форуме и Женском форуме БРИКС», — подчеркнули в посольстве.

Отмечается, что делегации из КНДР «будет организована обширная культурная программа» в целях ознакомления с достопримечательностями Санкт-Петербурга.

14 сентября председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын дважды встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Эти встречи проходили в государственной резиденции Кымсусан, той же, где ранее останавливался президент России Владимир Путин во время своего визита в Пхеньян.

Как сообщали северокорейские СМИ, Шойгу и Ким Чен Ын обсудили «широкий спектр вопросов, касающихся региональной и международной обстановки, а также укрепления сотрудничества для защиты взаимных интересов в области безопасности через углубление стратегического диалога между КНДР и Россией». Как отмечается, обе стороны пришли к «общему удовлетворительному мнению» по обсужденным темам.

Ранее сообщалось, что Япония обеспокоена развитием отношений России и Северной Кореи.