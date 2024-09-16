Илон Маск удивился отсутствию покушения на демократов

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя очередное предполагаемое покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, в своем X задался вопросом, почему никто не пытается напасть на демократов.

Он поинтересовался, почему никто не пытается напасть на президента США Джо Байдена или вице-президента Камалу Харрис.

Маск добавил, что даже при отсутствии попыток покушения на Байдена, он уже превратился в «ходячий труп».

Ранее американские букмекеры повысили шансы Трампа на победу на предстоящих выборах президента после второго предполагаемого покушения на него.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний мужчина с Гавайских островов. Сам Трамп не пострадал и находится в безопасности. Он вернулся в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, которая расположена неподалеку от гольф-клуба. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Харрис высказалась о покушении на Трампа.