Байден пообещал обеспечить безопасность Трампа

Действующий президент США Джо Байден пообещал обеспечить безопасность кандидата в президенты Дональда Трампа после повторного покушения на политика. Заявление американского президента приводится на сайте Белого дома.

«Как я много раз говорил, в нашей стране нет места для политического насилия или какого-либо насилия, и я поручил своей команде продолжать создавать все условия для того, чтобы Секретная служба имела все ресурсы, возможности и защитные меры, необходимые для обеспечения постоянной безопасности бывшего президента», — подчеркнул он.

Отмечается, что Секретная служба уже задержала подозреваемого в стрельбе в Трампа.

До этого Трамп сообщил, что после покушения в гольф-клубе с ним все в порядке.

Первое покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Трамп пошутил, что из-за стрельбы не закончил партию в гольф.