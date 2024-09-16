Трамп выступил с первым комментарием после инцидента со стрельбой

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что находится в безопасности после инцидента со стрельбой. Об этом сообщает ТАСС.

«Я в безопасности и невредим. <…> Благодарен за вашу поддержку», — отметили в рассылке для сторонников Трампа, уточнив, что «никто не пострадал».

15 сентября недалеко от местонахождения кандидата в президенты США Дональда Трампа произошла стрельба. При этом член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявляла, что на Трампа могло быть совершено еще одно покушение. Позднее стало известно, что перестрелка неподалеку от местонахождения Трампа произошла за пределами поля для гольфа Trump West Palm Beach. Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе.

Ранее Харрис высказалась о покушении на Трампа.