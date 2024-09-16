Индия не входит в НАТО и не обязана действовать по указке США, заявил индийский аналитик Пратим Ранджан Бозе в эфире RT.

Он считает, что в Вашингтоне должны это понять.

По его мнению, американская сторона не может провести пресс-конференцию и заявить, что всем необходимо поступать определенным образом. Бозе добавил, что подобные действия на дипломатическом языке означают, что все должны так поступать.

Аналитик считает, что это неуважительно по отношению к Индии.

Накануне издание The Hindu со ссылкой на источники сообщило, что американские дипломаты просили МИД Индии присоединиться к ограничениям, которые Соединенные Штаты ввели против телеканала RT, однако получили отказ.

Министерство иностранных дел Молдавии выразило поддержку санкциям минфина США против российских медиа.

Американские санкции были введены против российской Автономной независимой организации (АНО) «Евразия», связанной с бизнесменом и политиком Иланом Шором, а также против международной медиагруппы «Россия сегодня» и АНО «ТВ-Новости».

13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки.

Ранее в МИД сообщили об объявлении американцами информационной войны России.