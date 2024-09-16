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В ХАМАС сочли тщетными попытки Израиля уничтожить группировку

Представитель ХАМАС Хамдан: Израиль не сможет сломить сопротивление в Газе

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Khaled Abdullah/Reuters

ХАМАС обладает ресурсами для продолжения борьбы с Израилем в секторе Газа, заявил высокопоставленный представитель палестинской группировки Усама Хамдан, передает The Times of Israel. По его словам, организация успешно пополняет свои ряды, несмотря на военные действия еврейского государства.

«У сопротивления есть все шансы на продолжение. Были мученики <...> но взамен происходило накопление опыта и привлечение новых поколений к сопротивлению», — отметил Хамдан.

Тем самым представитель ХАМАС фактически опроверг заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта о том, что группировка «больше не существует» в качестве военного формирования в секторе Газа. Хамдан подчеркнул, что организация потеряла намного меньше, чем ожидала от битвы подобного масштаба.

ХАМАС совершил нападение на Израиль в октябре 2023 года, взяли в заложники множество гражданских и военных. В ответ Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. Последующие разрушения палестинского анклава вместе с ростом количества вынужденно перемещенных лиц вызвали осуждение в международном сообществе, в особенности со стороны исламских стран. При этом пока Израиль прекращать свои действия не собирается, выступая за полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Израиль сделал предложение главе ХАМАС и его семье.

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