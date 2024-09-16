Задержан стрелявший возле гольф-площадки Трампа

Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе возле гольф-площадки кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление шерифа полиции Палм-Бич во Флориде Рика Брэдшоу.

Сразу же после стрельбы свидетель сообщил о полицейским о том, что видел, как мужчина выбежал из кустов и запрыгнул в черный Nissan, после чего он сфотографировал отъезжающую машину. Полицейские задержали автомобиль, воспользовавшись снимком свидетеля. В зарослях, откуда, по словам свидетеля, выбежал подозреваемый, нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и камеру GoPro.

До этого ФБР подключилось к расследованию покушения на Дональда Трампа.

Первое окушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее высказалась о покушении на Трампа.