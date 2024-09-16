Харрис высказалась о покушении на Трампа

Вице-президент США, кандидат в главы государства Камала Харрис подтвердила, что ее проинформировали о стрельбе в районе местонахождения Дональда Трампа. В своем X (бывший Twitter) она отметила, что с бывшим президентом и претендентом в американские лидеры от республиканцев все в порядке.

«Я рада, что он [Трамп] в безопасности. Насилию нет места в Америке», — написала Харрис.

15 сентября появилась информация о стрельбе неподалеку от местоположения Трампа. Сам бывший президент не пострадал и находится в безопасности. По словам конгрессвумен-республиканки Марджори Тейлор Грин, на политика могло быть совершено новое покушение. Впоследствии Секретная служба подтвердила факт стрельбы. По данным СМИ, инцидент произошел за пределами поля для гольфа Trump West Palm Beach. Дальнейшие оценки американских медиа расходятся: кто-то пишет, что стрельба не связана с экс-президентом, а другие, наоборот, говорят о попытке покушения с использованием автомата АК-47. При этом к расследованию инцидента подключилось ФБР. В ведомстве ситуацию расценили как вероятную попытку покушения на политика.

Ранее в США рассказали о состоянии Трампа после стрельбы.