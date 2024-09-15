Грузины встретили протестом призыв к извинениям за войну 2008 года

В грузинских регионах, в том числе в Тбилиси, состоялись демонстрации несогласных с заявлением основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили о военном конфликте 2008 года, передает РИА Новости. Политик и предприниматель назвал ответственным за нападение на Южную Осетию и последующую пятидневную войну с Россией бывшего президента республики Михаила Саакашвили и его партию «Единое национальное движение» — крупнейшая оппозиционная сила в Грузии, — выразив надежду, что после парламентских выборов Тбилиси сможет извиниться перед осетинами.

Как отмечает РИА Новости, акции, помимо столицы, состоялись в Батуми и Кутаиси. Агентство добавляет, что участники демонстраций расценили слова Иванишвили о конфликте 2008 года в качестве предательства.

При этом заявление основателя «Грузинской мечты» вызвало споры и в грузинских социальных сетях. Часть пользователей сочла действия политика оскорблением памяти военных, участвовавших в противостоянии, и их семей.

Ранее в Грузии предрекли войну в случае прихода оппозиции к власти.