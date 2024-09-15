Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грузины встретили протестом призыв к извинениям за войну 2008 года

В Грузии прошла серия протестов против извинений за конфликт 2008 года

close
Irakli Gedenidze/Reuters

В грузинских регионах, в том числе в Тбилиси, состоялись демонстрации несогласных с заявлением основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили о военном конфликте 2008 года, передает РИА Новости. Политик и предприниматель назвал ответственным за нападение на Южную Осетию и последующую пятидневную войну с Россией бывшего президента республики Михаила Саакашвили и его партию «Единое национальное движение» — крупнейшая оппозиционная сила в Грузии, — выразив надежду, что после парламентских выборов Тбилиси сможет извиниться перед осетинами.

Как отмечает РИА Новости, акции, помимо столицы, состоялись в Батуми и Кутаиси. Агентство добавляет, что участники демонстраций расценили слова Иванишвили о конфликте 2008 года в качестве предательства.

При этом заявление основателя «Грузинской мечты» вызвало споры и в грузинских социальных сетях. Часть пользователей сочла действия политика оскорблением памяти военных, участвовавших в противостоянии, и их семей.

Ранее в Грузии предрекли войну в случае прихода оппозиции к власти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами