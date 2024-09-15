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В США рассказали о состоянии Трампа после стрельбы

Сенатор США Грэм: Трамп в хорошем настроении после попытки покушения

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Brendan McDermid/Reuters

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп полон решимости спасти свою страну после стрельбы недалеко от него, заявил сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В своем X (бывший Twitter) он отметил, что созвонился с политиком после инцидента.

«Только что разговаривал с президентом Трампом. Он один из самых сильных людей, которых я когда-либо знал. Он в хорошем настроении и как никогда полон решимости спасти нашу страну», — написал Грэм.

15 сентября появилась информация о стрельбе неподалеку от местоположения Трампа. По словам конгрессвумен-республиканки Марджори Тейлор Грин, на политика могло быть совершено новое покушение. Впоследствии Секретная служба подтвердила факт стрельбы. По данным СМИ, инцидент произошел за пределами поля для гольфа Trump West Palm Beach. Дальнейшие оценки американских медиа расходятся: кто-то пишет, что стрельба не связана с экс-президентом, а другие, наоборот, говорят о попытке покушения с использованием автомата АК-47.

Ранее Трамп назвал виновных в покушении на его жизнь.

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Покушение на Трампа
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