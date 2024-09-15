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Стали известны подробности стрельбы рядом с местонахождением Трампа

NYP: у поля для гольфа Trump West Palm Beach произошла перестрелка

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Evan Vucci/AP

Перестрелка неподалеку от местонахождения кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла во Флориде за пределами поля для гольфа Trump West Palm Beach. Об этом сообщает The New York Post.

В перестрелке участвовали два человека. Известно, что велась не по Трампу, злоумышленники целились друг в друга.

Сам политик находится в безопасности.

«Трамп в безопасности после выстрелов в районе, где он находится», — отметил директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг.

Он добавил, что на данный момент нет дополнительных подробностей случившегося.

15 сентября стало известно, что недалеко от местонахождения кандидата в президенты США Дональда Трампа произошла стрельба. При этом член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявляла, что на Трампа могло быть совершено еще одно покушение.

14 июля митинг экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании закончился стрельбой. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь по политику из винтовки AR-15, одна из пуль задела ухо политика.

Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в причастности к покушению.

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