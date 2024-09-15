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Зеленский сообщил, что хочет сделать россиян несчастными

CNN: Зеленский хочет лишить россиян комфорта, чтобы надавить на Путина

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Luca Bruno/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN сказал о том, что часть его плана заключается в ухудшении жизни в РФ.

«Если российское общество окажется в опасности, если они (россияне. — «Газета.Ru») будут жить без комфорта, без энергии, как наши люди, они поймут цену этой войны, они не будут счастливы и начнут оказывать на [президента РФ] Путина давление», — заявил политик.

В связи с этим он призвал сделать Украину сильной, чтобы она могла усадить РФ за стол переговоров.

В интервью Зеленский подробнее рассказал и о своем «плане победы», который он собирается представить американскому коллеге Джо Байдену. По словам украинского лидера, в нем будет четыре основных пункта и один, который потребуется после окончания боевых действий. Речь в плане идет о безопасности Украины, ее сильной военной поддержке, свободе в использовании ресурсов и экономической помощи Киеву.

Ранее Зеленский назвал контрнаступление РФ в Курской области «планом Украины».

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