Зеленский сообщил, что хочет сделать россиян несчастными

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN сказал о том, что часть его плана заключается в ухудшении жизни в РФ.

«Если российское общество окажется в опасности, если они (россияне. — «Газета.Ru») будут жить без комфорта, без энергии, как наши люди, они поймут цену этой войны, они не будут счастливы и начнут оказывать на [президента РФ] Путина давление», — заявил политик.

В связи с этим он призвал сделать Украину сильной, чтобы она могла усадить РФ за стол переговоров.

В интервью Зеленский подробнее рассказал и о своем «плане победы», который он собирается представить американскому коллеге Джо Байдену. По словам украинского лидера, в нем будет четыре основных пункта и один, который потребуется после окончания боевых действий. Речь в плане идет о безопасности Украины, ее сильной военной поддержке, свободе в использовании ресурсов и экономической помощи Киеву.

Ранее Зеленский назвал контрнаступление РФ в Курской области «планом Украины».