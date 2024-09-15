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Шольц приехал в Узбекистан

Шольц приехал в Узбекистан с двухдневным визитом

Канцлер Федеративной республики Германия (ФРГ) Олаф Шольц в воскресенье, 15 сентября, прибыл в Самарканд в рамках двухдневного визита в Узбекистан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретил на площади Регистан Федерального Канцлера Олафа Шольца, прибывшего в нашу страну с официальным визитом», — заявили в пресс-службе узбекистанского лидера.

В Самарканде 15 и 16 сентября состоятся переговоры на высшем уровне, в них будут рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран. Также лидеры проведут встречу с представителями бизнеса Германии и Узбекистана.

9 и 10 сентября официальный визит в Ташкент нанес премьер-министр России Михаил Мишустин. Он принял участие в заседании совместной комиссии на уровне глав правительств и встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Стороны обсудили реализацию договоренностей по углублению сотрудничества, достигнутых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в мае.

Ранее Орбан заявил, что мигранты «разбудили» даже Шольца.

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