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Байден и Зеленский обсудят использование дальнобойных ракет

Салливан: Байден обсудит с Зеленским снятие ограничений на удары вглубь России

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден обсудит с главой украинского государства Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Об этом заявил советник Белого дома Джейк Салливан, передает Sky News.

Салливан отметил, что вопрос разрешения ударов дальнобойным оружием по территории РФ является спорным для администрации президента Соединенных Штатов.

Помимо этого, лидеры США и Украины обсудят новый большой пакет военной помощи США, над которым сейчас работают в Белом доме.

Незадолго до этого газета The Times сообщала, что Байден не станет давать Киеву разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России до тех пор, пока украинский лидер Владимир Зеленский не представит свой так называемый «победный» план.

По данным немецкого издания Bild, план Зеленского предусматривает, что Украина готова согласиться на локальное прекращение огня «на определенных участках» и временную заморозку конфликта. Однако советник украинского президента опроверг эти сообщения.

Ранее Зеленский заявил о сокращении поставок ракет к HIMARS.

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