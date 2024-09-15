Испания отвергла заявления об участии в политической дестабилизации в Венесуэле

Испания отрицает предположения об участии в операции по политической дестабилизации в Венесуэле. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в испанском министерстве иностранных дел (МИД).

«Испания отрицает и категорически отвергает любые предположения об участии в операции по политической дестабилизации в Венесуэле», — сказали собеседники агентства.

В материале Europa Press отмечается, что данное заявление было сделано спустя несколько часов после того, как глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо 14 сентября сообщил о задержании двух граждан Испании, трех граждан США и гражданина Чехии в связи с предполагаемыми планами по дестабилизации ситуации в Боливарианской Республике. По данным агентства, их подозревают в связях с Национальным разведывательным центром (CNI), фигурами, близкими к венесуэльской оппозиции, а также подготовке плана расправы над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

2 сентября США арестовали самолет Мадуро в Доминикане и переправили его во Флориду. В американском минюсте заявили, что воздушное судно конфисковали из-за нарушения законов Соединенных Штатов о санкциях.

Ранее Аргентина попросила Международный уголовный суд об ордере на арест Мадуро.