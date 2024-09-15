Стало известно о планах Путина провести совещание по развитию беспилотников

Президент России Владимир Путин на неделе проведет специальное совещание по развитию беспилотной авиации. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Президент на неделе, как ожидается, проведет специальное совещание по теме развития беспилотной авиации», — сообщил Зарубин.

Также на предстоящей неделе глава государства пообщается с губернаторами, которые победили на недавних выборах, а также проведет совещание с членами кабинета министров, Совета безопасности и обратится к участникам Евразийского женского форума.

В конце августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о планах нарастить выпуск беспилотников в России более чем в пять раз.

В мае президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские оборонные заводы с начала спецоперации на Украине нарастили выпуск боеприпасов в 14 раз, беспилотников — в 4 раза, а бронетанкового вооружения — в 3,5 раза. Путин отметил, что данные показатели говорят о хорошем темпе работы оборонных заводов.

Ранее сообщалось, что в российских вузах могут появиться программы по управлению беспилотниками.