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Буданов заявил, что КНДР представляет угрозу для Украины

Буданов: из союзников РФ Северная Корея остается главной проблемой для Украины

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Evgeniy Maloletka/AP

Среди всех союзников России КНДР представляет самую большую угрозу для Украины. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) на конференции «Ялтинская европейская стратегия».

Буданов отметил, что военная помощь от Северной Кореи повлияла на интенсивность боевых действий.

«Они поставляют в Россию огромное количество артиллерии, что вызывает беспокойство», — добавил глава украинской разведки.

Буданов также отметил, что Москва продолжает инвестировать в собственное оружие, ускоряя производство ракет «Искандер».

14 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу заявил, что страна будет расширять сотрудничество с Российской Федерацией в духе недавно заключенного договора о всеобъемлющем сотрудничестве.

Ким также попросил Шойгу передать привет и наилучшие пожелания президенту России Владимиру Путину.

Ранее Япония выразила беспокойство развитием отношений России и Северной Кореи.

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