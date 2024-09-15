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В Южную Корею прилетели воздушные шары с мусором из КНДР

Yonhap: КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором

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Yonhap/Reuters

КНДР в очередной раз запустила в сторону Южной Кореи воздушные шары, начиненные мусором. Об этом пишет агентство Yonhap.

Другие подробности пока не уточняются.

4 сентября в мэрии Сеула сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны северокорейских шаров с мусором. Их заметили в небе над провинцией Кёнгидо. При этом столичные власти пообещали гражданам, что оповестят их, когда объекты долетят до города.

В июле министры обороны Южной Кореи и США Син Вон Сик и Ллойд Остин провели переговоры в Японии, в ходе которых призвали КНДР отказаться от запуска воздушных шаров с мусором. Как сказал глава южнокорейского военного ведомства, отправка подобных объектов представляет собой очевидное нарушение соглашения о перемирии между Сеулом и Пхеньяном. Более того, она является серьезной угрозой для суверенитета республики.

До этого Вооруженные силы Южной Кореи впервые за шесть лет возобновили учебные стрельбы на полигонах, которые находятся у границы с КНДР. Тренировки в этом районе были приостановлены в рамках двусторонних договоренностей о снижении напряженности.

Ранее в шарах, отправленных КНДР в Южную Корею, обнаружили паразитов.

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