МИД РФ пообещал не оставлять без ответа действия США в отношении российских СМИ

Действия Соединенных Штатов в отношении российских СМИ не останутся без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой предает пресс-служба российского дипведомства.

«Не питаем иллюзий, что разгул цензуры в США получит надлежащую оценку со стороны профильных международных структур, чьею активностью дирижирует Вашингтон. Вместе с тем квалифицируем их молчание как одобрение подобной практики и фактическое соучастие в чинимом против российских СМИ произволе», — сказано в сообщении.

13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В RT, как утверждает он, якобы было внедрено подразделение, которое занималось поиском информации, сбором средств для российских военных, манипуляцией выборами и ослаблением поддержки Украины. В ответ на это Соединенные Штаты ввели против предполагаемых шпионов санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой.

4 сентября минфин США ввел санкции в отношении RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили им обвинения в нарушении закона об иностранных агентах.

Ранее в МИД РФ заявили о бессмысленности комментировать заявления Зеленского.