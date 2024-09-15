Стало известно о подготовке РФ и Египта к подписанию двусторонних соглашений

Москва и Каир в настоящее время готовятся подписать ряд двусторонних соглашений. Об этом заявил посол Египта в РФ Назих Нагари, пишет ТАСС.

Дипломат пообщался с журналистами на полях Медиасаммита БРИКС, который проходит в российской столице с 14 по 17 сентября. Во время мероприятия он рассказал, что сейчас РФ и Египет заняты подготовкой договоров о сотрудничестве.

По словам Нагари, соответствующие документы не обязательно будут подписаны на октябрьском саммите БРИКС в Казани. Посол пояснил, что это связано с участием во встрече других стран.

«Но мы работаем над некоторыми двусторонними проектами, которые могут быть подписаны в любое время», — добавил дипломат.

Также он прокомментировал планы нового министра иностранных дел Египта Бадра Абделя Аты прилететь в Москву для участия в переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сказал Нагари, одной из основных тем беседы станет конфликт на Ближнем Востоке.

«Мы много уделяем внимания двусторонним отношениям и общим проектам. И в то же время имеется очень много вопросов на международном уровне», — подчеркнул посол.

Он уточнил, что на встрече 15 сентября министры собираются обсудить не только ситуацию в Палестине и секторе Газа, но и обстановку в Ливии и Судане.

Ранее в МИД РФ заявили, что предстоящий саммит БРИКС станет мировой сенсацией.