Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о подготовке РФ и Египта к подписанию двусторонних соглашений

Посол Нагари: Египет и РФ готовятся подписать несколько двусторонних договоров

close
Unsplash

Москва и Каир в настоящее время готовятся подписать ряд двусторонних соглашений. Об этом заявил посол Египта в РФ Назих Нагари, пишет ТАСС.

Дипломат пообщался с журналистами на полях Медиасаммита БРИКС, который проходит в российской столице с 14 по 17 сентября. Во время мероприятия он рассказал, что сейчас РФ и Египет заняты подготовкой договоров о сотрудничестве.

По словам Нагари, соответствующие документы не обязательно будут подписаны на октябрьском саммите БРИКС в Казани. Посол пояснил, что это связано с участием во встрече других стран.

«Но мы работаем над некоторыми двусторонними проектами, которые могут быть подписаны в любое время», — добавил дипломат.

Также он прокомментировал планы нового министра иностранных дел Египта Бадра Абделя Аты прилететь в Москву для участия в переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сказал Нагари, одной из основных тем беседы станет конфликт на Ближнем Востоке.

«Мы много уделяем внимания двусторонним отношениям и общим проектам. И в то же время имеется очень много вопросов на международном уровне», — подчеркнул посол.

Он уточнил, что на встрече 15 сентября министры собираются обсудить не только ситуацию в Палестине и секторе Газа, но и обстановку в Ливии и Судане.

Ранее в МИД РФ заявили, что предстоящий саммит БРИКС станет мировой сенсацией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами