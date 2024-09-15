Зеленский хочет полететь в США, чтобы попросить Байдена бить вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить Соединенные Штаты, чтобы лично просить у президента страны Джо Байдена разрешения наносить удары вглубь РФ дальнобойным западным оружием. Об этом пишет Bild.

«Зеленский в ближайшие несколько недель отправится в США и представит там свою стратегию как Байдену, так и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу», — сказано в материале.

По информации газеты Times, Байден не станет давать Киеву разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России до тех пор, пока Владимир Зеленский не представит свой так называемый «победный» план.

Российский лидер Владимир Путин, говоря о дальнобойном западном оружии, заявил, что его использование для ударов по РФ «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Глава государства подчеркнул, что Москва даст соответствующий ответ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее турецкий эксперт заявил, что Зеленский сошел с ума.