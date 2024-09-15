Захарова сравнила санкции США с многоголовой гидрой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила санкции США в отношении RT с многоголовой гидрой. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала ТВЦ, комментируя кампанию Госдепартамента Соединенных Штатов против RT.

«Этот механизм разработан, знаете, такой страшной гидрой многоголовой, которая должна жалить всех: и российские СМИ, и российских граждан, и тех, кто работает с российскими гражданами, и самих американцев как таковых — как спикеров, так менеджеров», — сказала дипломат.

Она также отметила, что новые обвинения Госдепа и рестрикции в отношении RT — это в первую очередь ограничение США свободы слова своим гражданам.

13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В RT, как утверждает он, якобы было внедрено подразделение, которое занималось поиском информации, сбором средств для российских военных, манипуляцией выборами и ослаблением поддержки Украины. В ответ на это Соединенные Штаты ввели против предполагаемых шпионов санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой.

4 сентября минфин США ввел санкции в отношении RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили им обвинения в нарушении закона об иностранных агентах.

Ранее к сотруднице RT в США пришли с обыском 20 вооруженных представителей ФБР.