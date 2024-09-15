В МИД России высказались о «глубинном государстве» в США

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что «глубинное государство» в США считает месть одним из своих достоинств и присваивает себе функции Бога. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала ТВЦ, комментируя кампанию Госдепартамента Соединенных Штатов против RT.

Как отметила дипломат, США считают это возмездием.

«Поэтому все те, кто не прогнулся, не сломался, все те, кто имеет свою точку зрения, все те, кто борется, являются для американского «глубинного государства»... абсолютно законной целью», — сказала она.

13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В RT, как утверждает он, якобы было внедрено подразделение, которое занималось поиском информации, сбором средств для российских военных, манипуляцией выборами и ослаблением поддержки Украины. В ответ на это Соединенные Штаты ввели против предполагаемых шпионов санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой.

4 сентября министерство финансов США ввело санкции в отношении RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили им обвинения в нарушении закона об иностранных агентах.

Ранее Путин обвинил Запад в травле российских журналистов.