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В бундестаге предупредили о наплыве беженцев при прекращении поддержки Украины

Депутат бундестага Хофрайтер: массовый приток беженцев ожидается в странах ЕС

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Global Look Press

В случае прекращения поддержки Украины стоит ожидать массового притока беженцев из республики. Об этом сообщил глава комитета по европейским делам бундестага (парламента ФРГ) Антон Хофрайтер газете Tagesspiegel.

Он обратил внимание на необходимость согласованных действий европейских стран в области миграционной политики.

«Если мы и дальше не будем последовательно поддерживать Украину, в ближайшие годы нам придется столкнуться с сотнями тысяч беженцев», — отметил Хофрайтер.

Он предложил каждому государству в ЕС ввести собственный пограничный контроль. Одновременно глава комитета подчеркнул, что это может стать началом развала Евросоюза.

В минувшую пятницу, 13 сентября стало известно, что в Германии обострился спор между Шольцем и оппозицией из-за мигрантов. По данным МВД ФРГ, в Германии находятся порядка 14 млн иностранцев, включая выходцев из Африки, а также с Ближнего Востока и Украины.

Ранее в Бельгии раскритиковали планы Венгрии по отправке мигрантов в Брюссель.

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