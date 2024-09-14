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Стало известно, как команда Харрис вводит в заблуждение о высказываниях Трампа

CNN: команда Харрис не раз вводила публику в заблуждение о высказываниях Трампа

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Elizabeth Frantz, Adrees Latif/Reuters

Избирательная кампания кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в соцсети X множество раз вводила читателей в заблуждение некорректными вырезками высказываний ее оппонента от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Кампания Харрис использует @KamalaHQ (аккаунт в соцсети X. — «Газета.Ru») для нападок, публикуя шутливые посты, чтобы привлечь внимание к спорным, неверным или сомнительным комментариям Трампа и его союзников», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, аккаунт, который кампания кандидата от демократов называет своей «официальной страницей быстрого реагирования», сам неоднократно делал неточные комментарии».

В качестве подтверждения своих слов CNN привел в пример утверждение компании, что Трамп якобы во время предвыборных выступлений забывал, в каком штате находится, приводя фрагменты из его выступлений.

При этом телеканал отмечает, что необходимо просмотреть выступление экс-главы Белого дома полностью. Тогда станет ясно, что он не забывал о своем местонахождении, а просто говорил о проблемах в одних штатах, при этом выступая в других.

Ранее Трамп обещал выслать гаитян из США после слов о поедании ими собак.

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