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В офисе Зеленского рассказали, как Москва получит от Киева мирный план

В офисе Зеленского сообщили, что Москва получит мирный план через другие страны

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Киев передаст Москве план по мирному урегулированию конфликта через страны, которые имеют с ней «соответствующий диалог», заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. Его слова приводит «Страна.ua».

Чиновник утверждает, что сейчас этот план готовится.

«Если РФ перестанет говорить на языке ультиматума и готова будет к обсуждению элементов такого плана или всего этого плана, то да, мы говорим о том, что на втором саммите могут быть представители России», — сказал Жовква.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности проведения второго «саммита мира» и пообещал, что на мероприятие пригласят российского представителя.

В конце августа украинский лидер сообщил, что у него есть «план победы» на Россией, который будет передан США. По его словам, нападение ВСУ на Курскую область является первой частью этого замысла. Вторая часть — «стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира», третья — «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем», четвертая — экономическая.

В Кремле на это ответили, что не в первый раз слышат такие заявления из Киева, и заверили, что РФ продолжит специальную военную операцию и достигнет всех поставленных целей.

Ранее Зеленский объяснил, почему ему нужно консультироваться с США насчет «плана победы».

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