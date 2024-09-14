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В Турции обвинили режим Зеленского в недоговороспособности

Посол РФ в Турции: режим Зеленского — главное препятствие для договоренностей

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Режим Владимира Зеленского является главным препятствием для достижения договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, слова которого передает турецкая газета Posta.

«Вопрос переговоров касательно урегулирования на Украине следует адресовать другой стороне. Мы от них никогда не отказывались. Главным препятствием достижения договоренностей является режим Зеленского», — заявил он.

14 сентября глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених предложил создать контактную группу по Украине, которая позволит начать процесс мирных переговоров.

В этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для завершения украинского конфликта «в определенный момент» необходимо возобновить диалог с Россией. Он заявил, что верит в возможность сдержанного диалога с Москвой, связанный с обороной и сдерживанием. При этом он признал, что с 2014 года пространства для сотрудничества стало гораздо меньше.

Ранее в Германии признали провал стратегии помощи Украине.

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