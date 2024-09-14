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Президент Боливии захотел встретиться с Путиным на саммите БРИКС

Президент Боливии Арсе встретится с Путиным на саммите БРИКС

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Боливии Луис Арсе принял приглашение на саммит БРИКС в Казани и рассчитывает там встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом РИА Новости сообщила посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте.

По словам дипломата, Арсе с удовольствием согласился приехать на мероприятие в Россию.

«Конечно, мы организуем встречу с президентом Путиным», — заверила Рамос Урсагасте.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее страна НАТО Турция захотела в БРИКС.

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