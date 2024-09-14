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В МИД сообщили об объявлении американцами информационной войны России

Захарова: США объявили России информационную войну, введя санкции против RT

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Власти Соединенных Штатов объявили информационную войну России, введя санкции против RT. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает RT.

«Я считаю, что это, безусловно, объявление информационной войны. Она и шла, но подковерно, кулуарно, через санкционную политику, но декларации о том, что будут нападать открыто на российские средства массовой информации, — такого не было», — сказала Захарова.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В ответ на это США ввели против предполагаемых шпионов санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой.

Захарова до этого заявила, что санкции США против российских журналистов являются информационной террористической атакой.

Ранее юрист объяснила, почему США обвинили журналистов RT в шпионаже.

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