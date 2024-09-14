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Польская оппозиция начала сбор подписей под референдумом о запрете релокации мигрантов

Качиньский призвал к референдуму о запрете релокации мигрантов в Польшу

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Kacper Pempel/Reuters

Польская оппозиция заявила о начале сбора подписей для проведения референдума по вопросу релокации нелегальных мигрантов из других стран Евросоюза. С соответствующим заявлением выступил председатель крупнейшей оппозиционной партии республики «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, сообщает РИА Новости.

Инициатива была озвучена на массовом оппозиционном митинге в Варшаве.

«Скажем «нет» релокации!» — призвал своих сторонников Качиньский.

По словам лидера PiS, для организации референдума необходимы 500 тысяч подписей. Чтобы иметь гарантированный «запас», Качиньский поставил задачу собрать 600-700 тысяч подписей.

Осенью 2023 года к власти в Польше пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром страны. Партия «Право и справедливость» (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию.

Перед этим, в июне 2023 года, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (представляющий «Право и справедливость») заявлял, что польские власти наложат вето на программу Евросоюза по принудительному распределению нелегальных мигрантов, так как она недопустима в Европе.

Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план подвергся критике со стороны ряда стран, в частности Венгрии и Польши, которые возражали против любых требований по приему мигрантов, считая их стратегической ошибкой.

Ранее польские националисты воспротивились созданию «Укропола».

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