В ОАЭ выразили благодарность РФ за сотрудничество при обмене пленными

Объединенные Арабские Эмираты выразили благодарность России и Украине за их сотрудничество при обмене 206 пленных. Соответствующее заявление опубликовало внешнеполитическое ОАЭ, пишет WAM.

«Министерство иностранных дел выразило благодарность обеим странам за их сотрудничество и отклик на посреднические усилия ОАЭ для успешного обмена пленными», — говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что с начала 2024 года при посредничестве ОАЭ между Москвой и Киевом было проведено восемь обменов военнопленными. Общее число освобожденных пленных достигло 1994 человек.

14 сентября Москва и Киев провели обмен пленными солдатами. В результате из украинского плена удалось вернуть 103 российских военных. При этом РФ отпустила аналогичное количество бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Освобожденные Украиной российские солдаты находятся в Белоруссии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали обмена военнопленными с РФ.