Более 20 стран подтвердили участие в саммите БРИКС в России

Более 20 лидеров стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает ТАСС.
По его словам, число участников продолжает увеличиваться
14 сентября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, станет мировой сенсацией. В своей речи Захарова обратила внимание, что к текущему моменту РФ в качестве председателя в БРИКС провела уже более 150 мероприятий различных уровней. Однако центральным событием станет саммит в столице Республики Татарстан.
Кроме того, заместитель главы МИД КНР Чэнь Сяодун сказал, что Китай намерен содействовать результативной кооперации стран БРИКС в области безопасности.
Ранее Дмитрий Песков оценил вероятность переноса саммита БРИКС из-за атак БПЛА.