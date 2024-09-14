Более 20 стран подтвердили участие в саммите БРИКС в России

Более 20 лидеров стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает ТАСС.

По его словам, число участников продолжает увеличиваться

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

14 сентября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, станет мировой сенсацией. В своей речи Захарова обратила внимание, что к текущему моменту РФ в качестве председателя в БРИКС провела уже более 150 мероприятий различных уровней. Однако центральным событием станет саммит в столице Республики Татарстан.

Кроме того, заместитель главы МИД КНР Чэнь Сяодун сказал, что Китай намерен содействовать результативной кооперации стран БРИКС в области безопасности.

Ранее Дмитрий Песков оценил вероятность переноса саммита БРИКС из-за атак БПЛА.