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Французский политик раскритиковал НАТО за разрешение бить по России

Филиппо: США желают, чтобы ЕС делал «грязную работу» в украинском конфликте

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Alexis Sciard/Global Look Press

США подталкивают ЕС дать разрешение бить по России британскими и французскими ракетами, тем самым желая, чтобы Европа делала за них «грязную работу». Такое мнение на своей странице в соцсети Х выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Филиппо выразил возмущение тем, что «Соединенные Штаты готовы разрешить Украине использовать на территории России британские и французские дальнобойные ракеты, но не американские ATACMS».

«Глубинное государство хочет, чтобы мы делали грязную работу и платили за это цену вместо него?» — написал Филиппо.

Французский политик призвал «прекратить быть соглашающимися идиотами», прекратить поставлять Украине оружие и даже выйти из НАТО.

13 сентября постоянный представитель РФ в Организации Объединенных Наций Василий Небензя предупредил, что разрешение Запада бить вглубь РФ силами ВСУ начнет прямую войну НАТО с Россией.

В тот же день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что заявления о возможном снятии ограничений на удары западным оружием вглубь территории России не приближают мир к завершению конфликта.

Ранее Кеннеди-младший предостерег власти США от одобрения ударов ВСУ вглубь России.

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