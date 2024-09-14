Американский офицер в отставке Дэниел Дэвис задал риторический вопрос странам Запада, наступит ли когда-нибудь время, когда США и НАТО перестанут недооценивать российского президента Владимира Путина на фоне обсуждений разрешить ВСУ бить западными ракетами вглубь РФ . Этим он поделился на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Наступит ли когда-нибудь время, когда мы перестанем недооценивать президента Владимира Путина?», - задался вопросом военный.

Он предположил, что это время уже настало.

До этого ирландский журналист Чей Боуз отметил, что Соединенные Штаты разжигают крупномасштабную войну, которая может привести к гибели Европы.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что, обсуждая разрешение на удары вглубь РФ, страны НАТО принимают решение, будут ли они напрямую вовлекаться в украинский конфликт. По его словам, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства ВСУ не в состоянии, поэтому им придется получить разведданные спутников, которые есть только у ЕС или США. Путин подчеркнул, что, исходя из угроз, которые создаются, Москва будет принимать соответствующее решение.

Ранее опрос показал, как в РФ отнеслись к словам Трампа о третьей мировой при Харрис.