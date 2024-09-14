В МИД заявили о принятии Западом решения по ударам вглубь РФ

Москва уже знает, что страны Запада приняли решение по ударам украинских войск вглубь территории России. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Президент на эту тему высказался предельно четко. Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад, и сигналы такого рода в Киев переданы», — сказал замглавы МИД.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

14 сентября президент США Джо Байден ответил на слова российского коллеги. Глава Белого дома заявил, что «не думает много о Владимире Путине».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию западных стран на слова Путина. Представитель Кремля назвал заявление российского лидера очень важным.

Ранее в Пентагоне заявили, что США следят за словами Путина о конфликте.