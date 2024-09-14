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В Совфеде назвали Трампа «кандидатом здравого смысла» на выборах

Пушков: Трамп на этих выборах в США предстает как кандидат здравого смысла

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Brian Snyder/Reuters

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп на выборах предстает как «кандидат здравого смысла». Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«На этих выборах в США Трамп, при всех его огрехах и человеческих слабостях, выступает как кандидат здравого смысла… Трамп представляет человеческое начало на выборах», — отметил сенатор.

При этом, по словам Пушкова, кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис на этих президентских выборах в Соединенных Штатах «выступает как лишенный личностных характеристик продукт избирательных технологий».

До этого Трамп заявил, что его соперница Харрис ведет страну к войне с Россией и этого следовало бы избежать. На том же митинге в Лас-Вегасе Трамп отметил, что, отдав свой голос за его соперницу в предвыборной гонке, американцы проголосуют за возвращение призыва на военную службу (который отменили в США полвека назад. – Ред.). По словам Трампа, Харрис «хочет призвать ваших детей и отправить их на войну, которой не должно было быть».

Ранее сообщалось, что Харрис попытается добиться увеличения поддержки рекламой об Украине.

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