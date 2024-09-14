Западная стратегия предоставления оружия Киеву для «победы» в конфликте провалилась. Об этом в беседе с немецким изданием Tagesspiegel заявила глава партии «Союз Сары Вагенкнехт», депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

«Стратегия поставок оружия Украине с целью, чтобы она выиграла войну, потерпела провал», — подчеркнула она.

По словам немецкого политика, Украина «должна быть готова к переговорам и компромиссам». В частности, по мнению Вагенкнехт, Киев должен выразить готовность пойти на уступки по вопросу интеграции в НАТО.

До этого глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявлял, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вряд ли сможет выдвинуть реалистичный план по урегулирования украинского кризиса, для этого нужна решимость и мужество, чего нет у канцлера.

Итальянская газета La Repubblica писала, что канцлер ФРГ работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной. По информации издания, план Шольца предполагает «территориальные уступки» со стороны Украины.

Ранее в МИД России прокомментировали мирный план Шольца по Украине.