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В Китае раскрыли стратегию по развитию сотрудничества в БРИКС в будущем

МИД КНР: Китай будет содействовать сотрудничеству БРИКС по безопасности

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Andy Wong/AP

Китай намерен содействовать результативной кооперации стран БРИКС в области безопасности. Об этом на 11-м Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине заявил заместитель главы МИД КНР Чэнь Сяодун, передает РИА Новости.

«(Китай намерен продолжить – прим. ред.) содействовать тому, чтобы сотрудничество в рамках Большого БРИКС продолжало приносить плоды в области безопасности», — подчеркнул он.

Кроме того, Пекин намерен продолжать развивать сотрудничество с другими международными игроками в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в механизме Китай-Центральная Азия.

Сяншаньский форум по безопасности проходит в китайской столице 12-14 сентября.

До этого Сяодун заявлял, что Китай продолжит взаимодействовать со всеми сторонами конфликта на Украине ради мирных переговоров.

Ранее министр обороны Китая рассказал, чем закончится конфликт на Украине.

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