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В NYT нашли «сходство» планов Трампа и Путина по урегулированию на Украине

NYT: план Трампа по урегулированию на Украине похож на предложения Путина

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Susan Walsh/AP

План экс-президента США Дональда Трампа по решению конфликта на Украине, который ранее изложил кандидат на пост вице-президента Соединенных Штатов от республиканцев Джей Ди Вэнс, «объективно похож» на план президента РФ Владимира Путина. С таким мнением выступила американская газета The New York Times.

«Вэнс изложил мирный план по прекращению войны на Украине. Но объективно он очень похож на план Владимира Путина», - считает издание.

До этого Вэнс в подкасте Shawn Ryan Show рассказал о плане экс-главы Белого дома по завершению российско-украинского конфликта.

Вэнс считает, что Трамп предложит представителям России, Украины и Европы выяснить, каким должно быть мирное урегулирование, а также какие положения оно должно включать в себя.

Кандидат на пост вице-президента США отметил, что соглашение должно предполагать линию разграничения между Украиной и Россией, где будет создано подобие демилитаризованной зоны. Также Москва получит от Киева гарантии о том, что не вступит в НАТО или другие союзнические институты, считает Вэнс.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее на Украине рассказали об упущенном шансе во время переговоров в Стамбуле.

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