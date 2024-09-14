Трамп намерен создать спецгруппу по борьбе с преступниками-мигрантами

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы учредит специальную рабочую группу из представителей элитных правоохранительных органов для борьбы с преступниками из числа нелегальных мигрантов. Об этом он сказал в ходе выступления в Лас-Вегасе (штат Невада), передает ТАСС.

«Когда я вернусь в Белый дом, я создам специальную целевую группу элитных федеральных правоохранителей», — цитирует политика агентство.

Трамп пояснил, что новая спецслужба займется уничтожением всех иностранных банд и организованных преступных сетей, которые «захватывают» Соединенные Штаты.

По словам политика, через южную границу в США прибывают миллионы нелегалов, среди которых есть бывшие заключенные, психически больные, а также террористы.

Вопрос миграционного кризиса является одним из ключевых вопросов текущей предвыборной кампании в Соединенных Штатов. В частности, кандидат-демократ Камала Харрис обещает расширить полномочия властей по высылке нелегальных мигрантов, а Трамп — провести крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в истории США.

О предвыборных обещаниях кандидатов в президенты США читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп обвинил нелегальных мигрантов в поедании кошек и собак американцев.