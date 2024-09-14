Экс-аналитик ЦРУ раскрыл план США по Украине

План администрации президента США Джо Байдена сводится к тому, чтобы не дать Украине потерпеть крах до президентских выборов в Соединенных Штатах. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Соединенные Штаты стремятся уберечь Украину от разгрома до пятого ноября (выборов президента – прим. ред.), поскольку демократам не нужно еще одно тотальное военное поражение», - подчеркнул он.

По мнению аналитика, в этой связи в США и Великобритании взвешивают вариант разрешить ВСУ наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории РФ.

До этого бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети Х призвал президента страны Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена не разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию.

Накануне в Вашингтоне прошли короткие переговоры Джо Байдена и Кира Стармера. Президент США и премьер Великобритании подтвердили свою «непоколебимую поддержку» Украины, однако пока не объявили о разрешении ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь территории России. Возможно, это произойдет в конце месяца на Генеральной ассамблее ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Европарламента осудил разрешения бить ракетами по России.