Проверка нашла ошибки Секретной службы в подготовке к митингу, где стреляли в Трампа

Внутренняя проверка обнаружила ошибки в работе сотрудников Секретной службы США и местных правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность республиканца Дональда Трампа на митинге в Батлере, где на него было совершено покушение. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, агенты Секретной службы не давали указаний местной полиции охранять крышу здания, которой воспользовался стрелок. Кроме того, изначально планировалось, что флаги, краны и грузовики станут визуальным препятствием между этим домом и сценой, где будет выступать политик. Однако в итоге обзор с крыши здания был беспрепятственным.

Источники рассказали, что у сотрудников Секретной службы не было технической возможности получать уведомления об угрозах на мероприятии в режиме реального времени, а данные местных правоохранителей о подозрительном человеке на митинге были направлены только одному человеку.

«Управление охранных операций Секретной службы не спешило усиливать меры безопасности Трампа, когда он начал свою предвыборную кампанию, даже после того, как получило разведданные, указывающие на существование иранского государственного заговора с целью... причинения вреда политическим кандидатам», — сообщила газета.

14 июля митинг экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании закончился стрельбой. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь по политику из винтовки AR-15, одна из пуль задела его ухо.

Инцидент стал первым покушением на американского лидера за 43 года, последний раз с нападением столкнулся президент Рональд Рейган. По предварительной экспертизе, Трампа спасло то, что он повернул голову в сторону Крукса в момент атаки, в противном случае пуля угодила бы ему точно в голову. Позднее политик указал на ошибки правоохранителей в день покушения на него.

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