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Ким Чен Ын пожелал народу России победы и процветания, счастья и благополучия

Лидер КНДР заявил Шойгу о расширении сотрудничества с Россией

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Центральное телеграфное агентство Кореи

Корейская народная демократическая республика будет расширять сотрудничество с Российской Федерацией в духе недавно заключенного договора о всеобъемлющем сотрудничестве. Об этом на встрече с секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, передает ЦТАК.

«Товарищ Ким Чен Ын оценил, что по договоренностям, достигнутым на июньском корейско-российском саммите в Пхеньяне, отношения между двумя странами динамично развиваются во всех сферах, включая политику, экономику и культуру. И заверил, что правительство КНДР будет и впредь расширять сотрудничество и содействие с РФ в духе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — сообщает ЦТАК.

Ким также попросил Шойгу передать привет президенту России Владимиру Путину и наилучшие пожелания.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 13 сентября посетил Пхеньян.

Ранее сообщалось, что Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак.

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