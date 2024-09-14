Байден ответил на слова Путина об ударах по России

Президент США Джо Байден ответил на слова российского коллеги Владимира Путина о последствиях разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать дальнобойное оружие Запада для ударов по РФ. Его цитирует NBC News.

12 сентября Путин заявил, что, обсуждая разрешение на удары вглубь РФ, страны НАТО принимают решение, будут ли они напрямую вовлекаться в украинский конфликт. По его словам, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства ВСУ не в состоянии, поэтому им придется получить разведданные спутников, которые есть только у ЕС или США. Политик подчеркнул, что, исходя из угроз, которые создаются, Москва будет принимать соответствующее решение.

Журналисты пула Белого дома попросили американского лидера прокомментировать это заявление президента РФ.

«Я не думаю много о Владимире Путине», — сказал Байден.

Ранее в Британии предупредили, что применение дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по РФ не станет панацеей для Украины.