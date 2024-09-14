Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден ответил на слова Путина об ударах по России

Байден в ответ на слова Путина об ударах по РФ заявил, что не думает о нем много

close
Alexander Zemlianichenko/AP

Президент США Джо Байден ответил на слова российского коллеги Владимира Путина о последствиях разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать дальнобойное оружие Запада для ударов по РФ. Его цитирует NBC News.

12 сентября Путин заявил, что, обсуждая разрешение на удары вглубь РФ, страны НАТО принимают решение, будут ли они напрямую вовлекаться в украинский конфликт. По его словам, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства ВСУ не в состоянии, поэтому им придется получить разведданные спутников, которые есть только у ЕС или США. Политик подчеркнул, что, исходя из угроз, которые создаются, Москва будет принимать соответствующее решение.

Журналисты пула Белого дома попросили американского лидера прокомментировать это заявление президента РФ.

«Я не думаю много о Владимире Путине», — сказал Байден.

Ранее в Британии предупредили, что применение дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по РФ не станет панацеей для Украины.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами