Посол РФ высказался о рисках ядерной войны в Европе для США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США «не смогут отсидеться за водами океана» в случае начала ядерной войны в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы сто раз говорили, что ядерной войны между ядерными государствами, тем более — США и Россией, не может быть. <..> Поэтому мы постоянно говорим, не надо играть с этой риторикой… Не играйте с огнем», — заявил дипломат.

До этого постоянный представитель РФ в Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что разрешение Запада бить вглубь РФ для ВСУ начнет прямую войну НАТО с Россией.

По словам Небензи, если западные страны предоставят Украине разрешение наносить удары бить своим оружием вглубь РФ, это принципиально изменит отношения между Россией и этими странами, и ответственность за это будут нести именно они, а не Киев. Также дипломат пригрозил Западу ответными действиями ВС РФ в такой ситуации.

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