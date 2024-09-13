В Германии захотели исключить Шольца из кандидатов на выборах

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), во главе которой стоит канцлер ФРГ Олаф Шольц, задумалась об исключении его кандидатуры на национальных выборах в 2025 году, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их словам, в партии много людей, которые помнят, как президент США Джо Байден уступил место кандидата на пост главы Белого дома вице-президенту Камале Харрис. Из-за этого члены СДПГ начали задаваться вопросом, возможно ли, что подобная ситуация станет прецедентом для Германии.

Источники подчеркнули, что подобные вопросы появляются из-за результатов Шольца на общественных опросах.

В публикации подчеркивается, что часть представителей партии «уже начали предлагать исключить Шольца» из списка кандидатов. Его планируют заменить «более популярным политиком», например, министром обороны ФРГ Борисом Писториусом или премьер-министром федеральной земли Саар Анке Релингер.

Также сообщалось, что большинство опрошенных немцев высказались против выдвижения действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца на второй срок от Социал-демократической партии Германии.

Ранее Шольца окрестили «крайне непопулярным канцлером».