Кураховское направление фронта для ВСУ является наиболее «горячим». Об этом сообщается в Telegram-канале генштаба ВСУ.

«Сегодня горячее всего на Кураховском направлении», — говорится в сообщении.

Населенный пункт Курахово находится к западу от Донецка и Марьинки.

13 сентября военный обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео заявлял, что российским войскам принадлежит инициатива на поле боя — как в Курской области, так и в Донбассе. Обозреватель подчеркнул превосходство российской армии в численности, а также нехватку ВСУ необходимой им военной техники.

6 сентября главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN отметил, что ВСУ испытывают наибольшие трудности на Покровском направлении фронта, оно является наиболее проблематичным для украинской армии.

Ранее российские военные ударили по украинским аэродромам и объектам энергетики.